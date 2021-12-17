الخارجية تعلن عن رحلة لإجلاء 400 عراقي من بيلاروسيا اليوم

2021/12/17 | 11:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن “رحلة الإجلاء العاشرة ستنطلق هذا اليوم للراغبين بالعودة طوعاً من بيلاروسيا”.وأضاف أن “رحلة الإجلاء ستقل أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا”.

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