مشهد قديم جديد.. رصاص ونساء على خط النار بأوكرانيا

2021/12/17 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتمركز قوات أوكرانية، بينها نساء عسكريات، على خط التماس مع روسيا في خنادق تشبه تلك التي ميزت الحرب العالمية الأولى.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، فقد تعهد الجنود بالقتال حتى آخر نفس وآخر طلقة في مواجهة الروس.



وارتفع منسوب التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، مع حديث غربي عن نية موسكو غزو جارتها الغربية، لكن الكرملين ينفي وجود خطط لغزو روسيا.

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