بعد اربيل.. السيول تتسبب بجرف بعض الحقول والمنازل في كركوك

2021/12/17 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال

الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسيول

جرفت بعض الحقول والمنازل العشوائية في

محافظة كركوك.

وأفادت مصادر محلية بأن "الأمطار

المفاجئة تسببت أيضاً برفع مناسيب نهر

الزاب

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