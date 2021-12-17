جريمة تشعل غضب العراقيين.. حرق فتاة بالتيزاب ومجلس القضاء يكشف التفاصيل

2021/12/17 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القضاء العراقي، الخميس، توضيحا

بشأن قضية فتاة تعرضت لهجوم وحروق بليغة

في الوجه، في جريمة أثارت غضب الأوساط

المجتمعية العراقية.

ونشر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه

إن "قاضي التحقيق المختص بالتح

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