في ذكرى الزهراء عليها السلام :مجالس عزاء في الموصل برعاية العتبة الحسينية المقدسة (مصور)

2021/12/17 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم الشؤون الدينية بالعتبة

الحسينية المقدسة ومن خلال مركز الصادق

الامين الثقافي غرب نينوى مجالس عزاء

بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة

الزهراء عليها السلام في محافظة نينوى

وبحضور ثلة خطباء المن

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