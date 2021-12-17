فيينا.. أطراف الاتفاق النووي تجتمع لـ

2021/12/17 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلاثة دبلوماسيين، الخميس، إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ستجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق.

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