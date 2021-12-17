برهم صالح يغرد بمناسبة ’يوم العلم’ في كردستان

2021/12/17 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

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في يوم علم كردستان، نستعيدُ نضالا طويلا من اجل الحرية والكرامة، ونُحيي تضحيات البيشمركة المبذولة جنب الى جنب مع تضحيات العراقيين للخلاص من الاستبداد والقمع والإرهاب، وطلب العيش بسلام.ان أعظم تقدير ووفاء للشهداء، هو توحيد قوى شعبنا لترسيخ الحكم الرشيد وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد

برهم صالح

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