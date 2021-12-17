2021/12/17 | 12:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _y7ZkKcskCM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة ثمانية أشخاص بينهم طفلة إثر سيول جارفة اجتاحت محافظة أربيل في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة ثمانية أشخاص بينهم طفلة إثر سيول جارفة اجتاحت محافظة أربيل في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).