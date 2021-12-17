العمل توضح بشأن المشاريع والقروض

2021/12/17 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار باهض لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منح القروض الميسرة من خلال حاضنات الأعمال أحد ضمانات إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة الخاصة بتلك القروض"، لافتاً الى أن "القروض الممنوحة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسب قانون رقم 10 لسنة 2012، هي قروض ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة".

وأضاف باهض أنه "ليس كل المقترضين يعملون على انشاء مشروع، لذلك الوزارة قامت بالعديد من التغييرات اللازمة من أجل ضمان انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها حاضنات الأعمال ،وهي موجودة في كل العراق"، مبيناً أن "الوزارة تعطي القرض من خلال حاضنات الأعمال وتبقى تتابع معها لمدة عام"

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