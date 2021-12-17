الرئيس الأميركي لغير الملقحين: الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت

2021/12/17 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا سيبدأ بالتفشّي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة

ودعا بايدن مواطنيه لتلقّي اللقاحات المضادّة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعزّزة، قائلا إنّ الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن يتلقح الشعب الأميركي،

واكد الرئيس الأميركي إنّه من الضروري أن يتلقّوا من جرى تطعيمهم ضدّ كوفيد تسعة عشر الجرعة المعزّزة عندما يحين أوانها وأن يتلقّى الجرعة الأولى أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد، لأنّ الشتاء سيحمل لغير الملقّحين المرض الشديد والموت بحسب قوله.

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