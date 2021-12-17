توجه لتأجيل مفاوضات فيينا.. وإيران: حققنا تقدما وسنواصل المحادثات

2021/12/17 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال دبلوماسيين إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع، اليوم الجمعة، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالوا أنه من المقرر استئناف العمل في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد ورأس السنة.



من جهته، قال كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني، في تغريدة على تويتر: حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم.

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