المملكة المتحدة تسجل أعدادا قياسية من إصابات كورونا.. بسبب متحوّر

2021/12/17 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية مجدّدًا، في المملكة المتحدة، وسط انتشار متحوّر "أوميكرون".تقرير مراسلة CNN، سلمى عبد العزيز.

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