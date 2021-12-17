الركام العاطفي - فاطمة الفلاحي

2021/12/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 61.قد كان رحيم القلب،يَقطع النفس لتَمرق،وهي تمشي الهوينا على طريق أنفاسه.62.لم يع أمطار جنونه،فَطِب احتراقًا بها.إن الدروب المثقلة بالأرق خلقت للشعراء..سأقف حدادًا على روحك اللحظة.63.تداهمني هواجس الخيانة، آناء الليل ألف مرة،فأتبوأ نافذته، وقناديلي بين هذيانٍ وسكرة .64.تتورد ملامح قلبي،حين تتسلل فيه.65.القاعدة: ......





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