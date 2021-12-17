التعليم تحدّد موعد تطبيق قرار دفع فروقات رواتب الأجراء اليوميين

2021/12/17 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، موعد تطبيق قرار دفع فروقات رواتب الأجراء اليوميين.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي، في تصريح صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء بشأن دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين لم يصل حتى الآن الى الوزارة”.وأضاف أن “الوزارة بانتظار وصول القرار ليتم بعد ذلك إصدار التعليمات الخاصة به”، مشيراً […]

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