موعد تطبيق قرار دفع فروقات رواتب الأجراء اليوميين في وزارة التعليم

2021/12/17 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأن العقود.

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