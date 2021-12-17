بايدن يقر بصعوبة تمرير مشروعه للإنفاق الضخم قبل نهاية العام

2021/12/17 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، بأنه لن يكون قادراً على اعتماد مشروع إنفاق اجتماعي ضخم وهو أمر حاسم لولايته، بالسرعة التي كان يأملها.

وفي إشارة إلى المحادثات الصعبة أخيراً مع الديموقراطي جو مانشين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فيرجينيا ذات الغالبية الجمهورية، والذي يعتبر تصويته مفتاحاً لتمرير مشروع القانون، قال بايدن: “يستغرق الأمر وقتاً لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقات وإعداد التغييرات التشريعية وإنهاء كل الخطوات البرلمانية والإجرائية اللازمة، لتمكين مجلس الشيوخ من التصويت”.

وأضاف في بيان،”سنتابع هذا العمل معاً في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وبعبارة أخرى، يبدو أن أمل الرئيس الديموقراطي المتمثل في التصويت على هذا النص بشكل نهائي قبل نهاية العام، بدأ يتلاشى.

وقال عن محادثته مع السيناتور الديموقراطي: “أعتقد أننا سنتغلب على خلافاتنا ونقدم خطة بيلد باك بيتر، حتى في مواجهة معارضة جمهوريين شرسة”.

ويهدف مشروع قانون “بيلد باك بيتر” إعادة بناء بشكل أفضل إلى تحويل 1.75 تريليون دولار لخفض كلفة رعاية الأطفال، والأدوية ودعم القوة الشرائية للأسر، والاستثمار في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ويعتبر مانشين المشروع مكلفاً جداً وأنه سيزيد التضخم، وهو الآن مصدر قلق كبير لبايدن والمستهلكين الأمريكيين.

وقال جو بايدن الخميس،:”نريد وعلينا إقرار مشروع القانون”.

وتابع في بيانه “في الوقت نفسه، يجب أن نمضي قدماً في تشريع الحق في التصويت والمضي قدماً في أسرع وقت ممكن، ديموقراطيتنا تعتمد على ذلك”.

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