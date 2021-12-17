شاهد بالفيديو.. هنا موقع شحنة الميليـ*ـشيات الذي دمرته اسرائيل

2021/12/17 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qNhOK6ZjELE

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