شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقاله وبحوزته ١٢ كغم مخ*درات في بغداد .. ولهذا تم اختياره

2021/12/17 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ja6MP04xENQ

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