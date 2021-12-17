شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز



شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز
2021/12/17 | 12:40 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: w_Dv6HjHlkY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).



واصل القراءة على قناة الشرقية


Sponsored Links