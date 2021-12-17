2021/12/17 | 12:40 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w_Dv6HjHlkY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيضان أربيل ..مصرع 8 أشخاص بينهم طفلة و خسائر مادية | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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