دائرة تمكين المرأة: إجراءات عقابية بحق من يتعرض لموظفة أو يعتدي عليها

2021/12/17 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع – وسام الملا

أكدت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الجمعة، أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل تجاوزت الـ29 بالمئة وبما يعادل 96 امرأة، فيما أشارت إلى وجود إجراءات عقابية بحق كل من يتعرض لموظفة أو يعتدي عليها.

وقالت مديرة الدائرة يسرى كريم محسن محسن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"القانون العراقي لا يمنع أن يكون دور للمرأة في الوظيفة العامة إن كانت موظفة أو قيادية أو تنفيذية"، مشيرة الى أنه "بحسب القانون، هناك إجراءات عقابية لكل من يحاول التعرض أو الاعتداء على الموظفة والأمر عائد الى الموظفة وهي قادرة على تقديم الشكوى وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المتجاوز عليها".

وأوضحت أن "المرأة تتسنم بعض المناصب القيادية من الوزارات ورئاسة الهيئات والمؤسسات، فضلاً عن تسنمها ثلاث وزارات، بالإضافة الى ترأسها اثنين من أكبر الهيئات غير المرتبطة بوزارة".

ولفتت محسن الى "وجود العديد من النساء بدرجة وكيل وزير ومدراء عامين"، منوهة بأن "نسبة النساء في البرلمان المقبل تتجاوز 29% أي 96 امرأة وهي نسبة عالية لو تم مقارنتها بالفترات السابقة أو إذا تم مقارنتها بالدول المجاورة للعراق".

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