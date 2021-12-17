روسيا تسجل اكثرمن 27 الف إصابة جديدة بكورونا

2021/12/17 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27743 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 28486 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ الثامن من أكتوبر.ويعود […]

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