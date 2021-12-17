فرنسا متخوّفة من متحوّر

2021/12/17 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُمنع المسافرين في المملكة المتحدة من السفر إلى فرنسا بدافع السياحة، وسيُطلب منهم تقديم "سبب مقنع" لدخول البلاد..إليك التفاصيل.

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