حصيلة جديدة بضحايا فيضانات اربيل: مفقودون وخسائر مادية كبيرة

2021/12/17 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصت مديرية الدفاع المدني في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، الخسائر البشرية والمادية جراء السيول في اربيل .وقال الناطق باسم الدفاع المدني سركوت كارش في تصريح تابعه NRT عربية، (17 كانون الاول 2021)، ان" الحصيلة الأولية التي حدثت جراء السيول هي وفاة سبعة مواطنين غرقا، فضلاً عن وفاة شخص واحد بصاعقة"، مبيناً أن" هناك ثلاثة أشخاص مفقودون حتى الآن".وأضاف، أن "أربعة أشخاص قد أصيبوا من كوادر الدفاع المدني وجرف سيارة تابعة للمديرية"، مشيراً الى "إصابة اثنين من المواطنين".وأكد أن"هناك خسائر كبيرة مادية بالمنازل والسيارات ".

وأكدت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، الجمعة، أن موجة الأمطار مستمرة في أربيل وستتجه نحو السليمانية، فيما اشار الدفاع المدني الى وفاة 8 اشخاص كحصيلة اولية نتيجة السيول.

وقال رئيس هيئة الأنواء الجوية فاضل ابراهيم في تصريح تابعه NRT عربية، (17 كانون الاول 2021)، إن"كمية الأمطار داخل محافظة أربيل وصلت الى 59.2 ملم"، مشيراً الى أنه "في مناطق أخرى في المحافظة وصلت كمية الأمطار الى 83 ملم".

بدوره، أكد قائممقام أربيل نبز عبد الحميد أن"المناطق التى شهدت السيول والفيضانات في المحافظة هي "قوشتبة ودارتوو وروشنبيري".

فيما أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل "إصابة أربعة من كوادرها فضلاً عن غرق عجلة في منطقة دارتوو"، مبينة أن"عدداً من المنازل والسيارات قد تضرر جراء السيول والفيضانات في المحافظة".

وأضاف أن" ثمانية أشخاص من النساء والرجال والأطفال قد توفوا جراء السيول والفيضانات في المحافظة، مبيناً أن"هذه الحصيلة غير نهائية".

واجتاحت سيول جارفة، ليلة الخميس - الجمعة، عددا من المناطق السكنية في محافظة أربيل، جراء استمرار هطول الامطار الغزيرة منذ يوم امس.

وافاد مصدر محلي لـNRT عربية، (17 كانون الاول 2021)، بان "الامطار الغزيرة ادت الى تشكل سيول جارفة ضربت 6 مناطق في اربيل ، ما تسبب بفقدان 8 اشخاص وغرق عدد من المنازل".

واضاف، ان "مياه الامطار والسيول غمرت عدة أحياء في ناحية قوش تبه، وداراتو، ومناطق محيطة بمركز المدينة".

من جانبها أعلنت محافظة أربيل حالة الاستنفار في فرقها الخاصة، كما دعت الأهالي للتعاون معها.

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