بغداد تعلن إجلاء 400 مهاجر عراقي من أوروبا

2021/12/17 | 13:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح، 17 كانون الأول/أكتوبر، إن "رحلة الإجلاء العاشرة ستنطلق هذا اليوم للراغبين بالعودة طوعًا من بيلاروسيا".

وأضاف الصحاف، أنّ "رحلة الإجلاء ستقل أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا".

,أعلنت وزيرة الهجرة والمهجَّرين إيفان فائق، في وقت سابق، عدد العراقيين العالقين قرب الحدود البولندية.

وقالت فائق في تصريح، 13 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "وفدًا من الوزارة برئاسة الوكيل كريم النوري ذهب إلى بولندا، لحلِّ مشكلات العالقين، والتريث بعودتهم قصرًا"، مؤكدة أنّ العراق "يمنع العودة القسريّة ومع العودة الطوعية".

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وأضافت فائق، أنّ "الوزارة متواصلة مع الأمم المتحدة، إذ أنَّ أغلبَ الموجودين في المخيَّمات ببولندا يرفضون العودة"، مشيرةً إلى أنّ "هناك أكثر من 4 آلاف شخص ما يزالون عالقين في الحدود الفاصلة بين بولندا وبلاروسيا".

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