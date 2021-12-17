بعد عام كامل…الشيوخ الأمريكي يقر تعيين سفير مناهض للصين في بكين

2021/12/17 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على تعيين نيكولاس بيرنز سفيراً للولايات المتحدة لدى الصين بعد أكثر من عام من شغور المنصب في بكين.

واختار الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) بيرنز، ووافقت الخميس في نهاية المطاف أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيينه في منصبه، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو، معارضته.

ووصف بيرنز السفير الأمريكي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر(تشرين الأول) الصين بـ “معتدية” في المنطقة ووعد بـ”مواجهة حادة” مع بكين.

لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يأمل أن يكون قادراً على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ.

وعرقل ماركو روبيو تعيينه منذ أغسطس (آب) لأنه غير صارم بما يكفي مع الدبلوماسية الصينية.

وسمح السناتور أخيراً بالمضي قدماً في التصويت، مع أنه صوت ضده، بعدما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس قانوناً يحظر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينغ يانغ المنطقة الصينية التي تشير واشنطن إلى انتهاكات لحقوق الإنسان فيها.

ورأى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام بلا سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لتطبيق هذا القانون الجديد.

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