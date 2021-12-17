2021/12/17 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة اعتقاله وبحوزته ١٢ كغم مخ*درات في بغداد ..ولهذا تم اختياره

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