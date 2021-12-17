الحزب الشيوعي الفيتنامي وملاحم الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في الفيتنام / الحلقة الثانية - الشرارة

2021/12/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة بناء الأحزاب الماركسية – اللينينية (السياق، السيرورات، الأفكار والتجارب)القسم السادسالحزب الشيوعي الفيتنامي وملاحم الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في الفيتنامالحلقة الثانيةIII – الحزب الشيوعي الفيتنامي والنضال من أجل حماية الاستقلال الوطني وصيانة السلطة الشعبية 1945 – 1954 عندما أعلن الحزب الشيوعي الفيتنامي عن تأسيس أول جمهورية ديموقراطية شعبية في آسيا سنة 1945، واج ......





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