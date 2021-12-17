ارتفاع المياه وصل 5 أمتار.. مقاطع تظهر حجم الدمار جراء فيضانات أربيل

2021/12/17 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ حسب حصيلة أولية، وأصيب أربعة آخرون بجروح في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان (شمال العراق) فجر الجمعة، كما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو وكالة فرانس برس، في حين حذّرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.

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