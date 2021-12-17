3 مفقودين حتى الآن.. حصيلة جديدة لضحايا سيول أربيل

2021/12/17 | 13:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحصت مديرية الدفاع المدني في إقليم كردستان، الجمعة، الخسائر البشرية والمادية جرّاء السيول في أربيل.

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وقال الناطق باسم الدفاع المدني سركوت كارش في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، إن "الحصيلة الأولية التي حدثت جرّاء السيول هي وفاة سبعة مواطنين غرقاً، فضلاً عن وفاة شخص واحد بصاعقة"، مبيناً أن "هناك ثلاثة أشخاص مفقودين حتى الآن".

وأضاف أن "أربعة أشخاص قد أصيبوا من كوادر الدفاع المدني وجرف سيارة تابعة للمديرية، مشيراً إلى "إصابة اثنين من المواطنين".

وأكد أن "هناك خسائر كبيرة مادية بالمنازل والسيارات".

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