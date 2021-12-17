شاهد لحظة اعتقال ناقل مخـ *درات وبحوزته ١٢ كغم في بغداد.. ولهذا تم اختياره

2021/12/17 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شاهد لحظة اعتقاله وبحوزته ١٢ كغم مخ*درات في بغداد ..



ولهذا تم اختياره

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شاهد لحظة اعتقاله وبحوزته ١٢ كغم مخ*درات في بغداد ..



ولهذا تم اختياره

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