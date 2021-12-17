داعش يرسل اثنين من عناصره لتنفيذ عملية انتحارية بالكاظمية.. هذه التفاصيل

2021/12/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن معلومات تفيد بدخول انتحاريين اثنين الى العاصمة بغداد للقيام بعمليات ارهابية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن ”معلومات مؤكدة وردت تفيد بانه تم إرسال انتحاريين عدد (2) من قبل تنظيم داعش الارهابي للقيام بعملية انتحارية ضمن مداخل منطقة الكاظمية المقدسة وتم إيصالهما الى ساحة عدن قبل يومين”.واضاف، ان ”أعمارهما من (16-17) سنة ومن المحتمل تواجدهما حاليا في الفنادق والخانات داخل مدينة الكاظمية“.واشار الى”ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة وتدابير الحيطة والحذر”.

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