بعد الجمهورية.. القوات الامنية تغلق جسر السنك وسط بغداد (صور)

2021/12/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام القوات الامنية باغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

يشار الى ان جسر السنك من الجسور المهمة التي تربط طرفي الكرخ بالرصافة.

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