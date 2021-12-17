منصة الكترونية في ميسان لمعرفة نتيجة فحص PCR الخاص بكورونا

2021/12/17 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت دائرة صحة ميسان عن انشاء منصة الكترونية يمكن من خلالها معرفة نتيجة فحص تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا .وقال مدير عام الدائرة علي محمود العلاق :" ان الدائرة ،بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء المرصد الوطني للبيانات ، قامت بإعداد هذه المنصة لغرض تمكن المواطن من معرفة نتيجة الفحص الذي اجراه بخصوص الاصابة بفيروس كورونا ، دون مراجعة المراكز الصحية".واضاف :" ان النتيجة ‏ستظهر فور قيام المواطن بالدخول الى المنصة ووضع رقم هاتفه الذي وضعه في استمارة الفحص في المركز الصحي"./انتهى

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