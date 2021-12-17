العراق والبحرين يبحثان التعاون في المجالات التنموية وخاصة الكهرباء

2021/12/17 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى القائم بالأعمال المؤقت للعراق في المنامة مؤيد عمر عبدالرحمن مع وائل بن ناصر المبارك وزير شُؤُون الكهرباء والماء البحرينيّ.وأشاد القائم بالأعمال بالعلاقات المُتميّزة بين البلدين ، داعياً إلى التعاون المُشترَك في شتى المجالات التنمويّة.كما جرى في اللقاء ، بحسب بيان لوزارة الخارجية ، تبادل الرؤى والأفكار حول قطاع الكهرباء، وما له من أهمّية حيويّة في مسيرة التطوُّر والتنمية، مُؤكّداً استعداد العراق لتعزيز التعاون في قطاعي الكهرباء والماء بما يخدم البلدين الشقيقين.من جهته أعرب وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني عن تمنياته للقائم بالأعمال بالتوفيق والنجاح في أداء مهامّه بما يُسهِم في دعم وتعزيز الروابط المُتميِّزة والتنسيق الثنائيّ في المجالات كافة./انتهى9

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