رئيس الجمهورية يجدد التأكيد على الحكم الرشيد ومكافحة الفساد

2021/12/17 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جدد رئيس الجهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، التأكيد على الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.وقال صالح في تغريدة، انه “في يوم علم كردستان، نستعيد نضالاً طويلاً من أجل الحرية والكرامة ونحيي تضحيات البيشمركة المبذولة جنب إلى جنب مع تضحيات العراقيين للخلاص من الاستبداد والقمع والإرهاب، وطلب العيش بسلام”.وأضاف: إن “أعظم تقدير ووفاء للشهداء هو توحيد قوى شعبنا لترسيخ الحكم الرشيد وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد”.

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