2021/12/17 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27743 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 28486 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ الثامن من أكتوبر.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2755 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1984 حالة) ومقاطعة موسكو (1452 حالة) وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1080 حالة وفاة (مقابل 1133 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ أكتوبر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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