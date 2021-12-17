النفط تنفي زيادة أسعار البنزين

2021/12/17 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أنه لا تغيير في سعر البنزين العادي في عموم المحافظات خصوصاً في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين . وأوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشركة وبخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب أو التهريب الى الإقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت إجراء رفع أسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة ، وللسيارات الوافدة إليها فقط" ، مشدداً على "تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الأخرى بسعر (450 )ديناراً للتر الواحد".وبين طالب أن "هذا الإجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الأربع ومدن الإقليم" .

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