التعليم توضح بشأن صرف فروقات رواتب الاجراء اليوميين

2021/12/17 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، توضيحا بشأن موعد تطبيق قرار دفع فروقات رواتب الأجراء اليوميين.

وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي للوكالة الرسمية، اليوم (17 كانون الاول 2021)، إن "قرار مجلس الوزراء بشأن دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين لم يصل حتى الآن الى الوزارة".

وأضاف، أن "الوزارة بانتظار وصول القرار ليتم بعد ذلك إصدار التعليمات الخاصة به"، مشيرا الى أنه "طالما هناك قرار فمن المؤكد أن تكون معه تخصيصات مالية".

وأوضح أنه "الى الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأن العقود وما زالت عند الوكيل الإداري".

وكان المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي قد اكد أن "قرار فروقات الأجراء اليوميين تم إعلانه قبل أيام، وعلى الوزارات اعتماد هذا القرار"، موضحا أن "دخول القرار حيز التنفيذ سيكون عند وصوله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وكان مجلس الوزراء قد قررت في جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، إضافة وزارة المالية التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الفرق في رواتب الأجراء اليوميين العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021، استنادا إلى أحكام المادة (50/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مع مراعاة إضافة التخصيصات المالية اللازمة، لتأمين الفرق في الرواتب ضمن الموازنة المالية للوزارة المذكورة آنفا للسنة المالية 2022، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، على أن يكون تشغيل المذكورين آنفا جرى قبل تأريخ 2 تشرين الثاني 2019.

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