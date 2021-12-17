2021/12/17 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق أمطارا مع انخفاض بدرجات

الحرارة حتى الثلاثاء المقبل بحسب

الانواء الجوية

وتنشر وكالة نون الخبرية جدولا توضيحيا

بذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجداول.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في العراق حتى الثلاثاء المقبل.) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجداول.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في العراق حتى الثلاثاء المقبل.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).