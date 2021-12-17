الأمم المتحدة تتهم

2021/12/17 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا، ترتكب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ودعتها للكف عن القتال.

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