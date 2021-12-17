صور: السيول تجرف جسر نينوى الحديدي.. والقوات تنقذ عوائل محاصرة في كركوك

2021/12/17 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============بالاضافة الى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول.وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة، صباح اليوم، الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.

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