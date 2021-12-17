بسبب السيول.. سقوط جسر في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل - عاجل

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول

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