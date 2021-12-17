الإعلام الأمني تعلن سقوط جسر

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاعلنت الاعلام الامني، اليوم الجمعة، سقوط جسر "الگوير" بنينوى بسبب السيول.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأمطار الكثيفة ادت الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل.واضافت ان "الجسر بدأ بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

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