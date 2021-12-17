القوات الأمنية تجلي عائلات محاصرة نتيجة السيول بكركوك

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن قيام القوات الامنية في كركوك، بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول.

وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "واجبات القوات الامنية لا تنحسر في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك، بل تقوم بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

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