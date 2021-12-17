وفاة نائب سابقة في مجلس النواب العراقي

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعى الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، النائب السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيريوان مصلح خيلاني، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال سيريني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "الراحلة قدمت علما أثرى الحياة العلمية في كوردستان والعراق ، فضلا عن دورها الكبير في مجلس النواب ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وقبلها كوكيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف ان "الفقيدة أستاذة الأجيال ونالت احترام وتقدير الجميع"، معرباً عن "بالغ اسفه لهذا المصاب الجلل".

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