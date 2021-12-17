وزير النقل اثناء تفقده مشروع النفق المغمور : المشروع سيكون له اثر كبير في النهوض باقتصاد البلد

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تفقد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم الجمعة، مشروع النفق المغمور للاطلاع على مراحل الانجاز والتقدم في العمل .وقال الوزير خلال الزيارة ، بحسب بيان للوزارة:" ان المشروع وصل الى مراحل متقدمة من الانجاز لتهيئة طريق الحرير من خلال القناة الجافة العراقية "، مبينا :" ان مشاريع الفاو تعتبر قفزة نوعية تجعل العراق في مقدمة الدول المتقدمة ".واكدى الشبلي اهمية زيادة الزخم والدعم لكل مشاريع الشركة العامة لموانئ العراق وبالذات المتعلقة بميناء الفاو الكبير ".واوضح : " ان هناك تقدما ملحوظا في حوض النفق ، وان الشركة الكورية تتهيأ لعملية الحفر لوضع الكتل الكونكريتية الخاصة بالنفق ".وبين وزير النقل :" ان هذا المشروع سيكون له الاثر الكبير في النهوض باقتصاد البلاد وتطوير الواقع الاقتصادي والتجاري كونه من الطرق العملاقة الرابطة بين الشرق والغرب وسيؤثر على الانفتاح على دول العالم اجمع والارتقاء بواقع التبادل التجاري وسيضاهي المشاريع الكبرى في دول العالم " ./انتهى9

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