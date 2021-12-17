وزارة النفط تنفي زيادة سعر البنزين في عموم المحافظات

2021/12/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت وزارة النفط، رفع سعر البنزين في عموم المحافظات ، خصوصاً في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان اليوم :" ان الشركة ، بخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب او التهريب الى الاقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت اجراء برفع سعر البنزين لعدد من المحطات المحدودة ، وللسيارات الوافدة اليها فقط" .واكد تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الاخرى بسعر (450 )ديناراً للتر الواحد"./ انتهى9

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