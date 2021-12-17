الإعلام الأمني: سقوط الجسر الحديدي في نينوى بسبب السيول

2021/12/17 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بالاضافة الى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

واضاف البيان أنه "وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

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