2021/12/17 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 5zZxbeVir_A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حظوظ #الكاظمي.. الولاية الثانية بين أن تكون جزءا من الحل أو جزءاً من الأزمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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