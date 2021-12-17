2021/12/17 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5zZxbeVir_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حظوظ #الكاظمي.. الولاية الثانية بين أن تكون جزءا من الحل أو جزءاً من الأزمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حظوظ #الكاظمي.. الولاية الثانية بين أن تكون جزءا من الحل أو جزءاً من الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).