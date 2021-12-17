2021/12/17 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، سقوط جسر حديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول.

وذكر بيان للخلية تلقى NRT عربية نسخة منه، (17 كانون الاول 2021)، أنه "بالاضافة الى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

واضاف البيان أنه "وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار جسر في نينوى وخروجه عن الخدمة جراء السيول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار جسر في نينوى وخروجه عن الخدمة جراء السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).